2020-05-21T14:29:36+03:00
Происшествия

В Брянской области преподаватели вуза попались на взятках в три миллиона рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В целом ими было получено от учащихся больше 3 миллионов рублей.В целом ими было получено от учащихся больше 3 миллионов рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о получении взяток руководством Брянского областного казачьего института технологий и управления. Филиал вуза находится в Унече. Под следствие попали директор вуза, ее заместитель, секретарь и специалист по учебно-методической работе.

В течение нескольких лет, с 2015-й по 2017 годы, теперь уже бывшие директор и ее заместитель регулярно лично и через посредников брали от студентов деньги за сдачу экзаменов и зачетов, прохождение практики и итоговой аттестации, получение дипломов. Сумма взятки составляла от 13 до 85 тысяч рублей. В целом ими было получено от учащихся больше 3 миллионов рублей.

— Уголовное дело направили в Унечский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В зависимости от роли и степени участия женщины обвиняются по статьям "Получение взятки группой лиц, в значительном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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