На брянской земле вспомнят легендарного Бояна
Традиционный праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна» в этом году пройдет в онлайн–формате
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В городе Трубчевск Брянской области 30 мая состоится XXXV Межрегиональный праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна 2020». В этом году торжества пройдут в непривычном дистанционном формате, сообщает департамент культуры Брянской области.
В рамках акции состоится фестиваль лучших народных коллективов «Из родников славянских», выставка декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства «Город мастеров» и «Художественный вернисаж».
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ИСТОЧНИК KP.RU