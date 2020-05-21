На брянской земле вспомнят легендарного Бояна

21 Май 2020 2020-05-21T13:42:07+03:00

Традиционный праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна» в этом году пройдет в онлайн–формате

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В городе Трубчевск Брянской области 30 мая состоится XXXV Межрегиональный праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна 2020». В этом году торжества пройдут в непривычном дистанционном формате, сообщает департамент культуры Брянской области.

В рамках акции состоится фестиваль лучших народных коллективов «Из родников славянских», выставка декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства «Город мастеров» и «Художественный вернисаж».

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ИСТОЧНИК KP.RU