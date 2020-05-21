Вопрос об аресте полковника брянской полиции Сергея Артемова решат 21 мая

21 Май 2020 2020-05-21T13:08:32+03:00

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Вопрос об аресте полковника Сергея Артемова, подозреваемого в получении крупной взятки рассмотрят, 21 мая во второй половине дня. Об "Комсомолке" рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Ходатайство о заключении бывшего полицейского под стражу следователи подали в Советский районный суд.

Напомним, 19 мая в Брянске задержали бывшего начальника следственного управления регионального УМВД России.

По версии следствия, правоохранитель получил деньги через подчиненного за закрытие уголовного дела.

Как говорят следователи, руководителю передали 800 долларов США.

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ИСТОЧНИК KP.RU