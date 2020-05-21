21 Май 2020 2020-05-21T11:50:11+03:00

Переходить к первому этапу снятия ограничений можно, когда коэффициент распространения коронавируса будет меньше 1. Фото: Артем КИЛЬКИН

Говорить о снятии ограничительных мер пока рано

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В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. Теперь он равен 1,29. День назад он составлял 1,33. Ситуация с заболеваемостью в регионе не стабилизировалась.

Потому говорить о снятии ограничительных мер в Брянской области пока рано.

Напомним, Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для оценки готовности регионов к поэтапному снятию ограничений. Один из основных показателей для мониторинга - коэффициент распространения инфекции. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня. Переходить к первому этапу снятия ограничений можно, когда коэффициент распространения коронавируса будет меньше 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU