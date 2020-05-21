В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. Теперь он равен 1,29. День назад он составлял 1,33. Ситуация с заболеваемостью в регионе не стабилизировалась.
Потому говорить о снятии ограничительных мер в Брянской области пока рано.
Напомним, Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для оценки готовности регионов к поэтапному снятию ограничений. Один из основных показателей для мониторинга - коэффициент распространения инфекции. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня. Переходить к первому этапу снятия ограничений можно, когда коэффициент распространения коронавируса будет меньше 1.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU