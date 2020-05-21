В ДТП на объездной под Брянском погибла 23-летняя девушка
По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем "Форда Мондео" не справился с управлением
В ДТП погибла 23-летняя пассажирка "Форда". Девушка вылетела на дорогу.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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На объездной дороге под Брянском произошло смертельное ДТП. Все случилось около 17.45 на 26-м километре трассы, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем "Форда Мондео" при опережении большегрузного автомобиля не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Фольксваген Крафтер".
В ДТП погибла 23-летняя пассажирка "Форда". Девушка вылетела на дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU