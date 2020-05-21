Брянский губернатор осмотрел площадку для проведения Дня поля

21 Май 2020 2020-05-21T09:22:36+03:00

Из-за коронавируса он может пройти в онлайн-формате

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Брянский губернатор 20 мая осмотрел площадку для проведения Всероссийского дня поля. Оно находится на территории Брянского государственного аграрного университета в селе Кокино Выгоничского района. Вместе с главой региона подготовку обсудила заместитель министра сельского хозяйства Ольга Гаганова.

На кокинских полях - 130 сортов картофеля, 50 сортов кукурузы, 12 сортов льна, рожь, тритикале, пшеница, яровой рапс, овес, подсолнечник, сообщают в пресс-службе областного правительства.

А вот дата проведения Дня поля и его формат пока под вопросом. Изначально планировали, что праздник состоится с 9 по 11 июля. Позже предложили его перенести на 30 и 31 июля. Всероссийский день поля может пройти в онлайн-формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU