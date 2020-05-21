Медики Выгоничской больницы пожаловались на нехватку защитных костюмов и отсутствие "коронавирусных" выплат

21 Май 2020 2020-05-21T09:08:19+03:00

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Медики сокрой помощи Выгоничской центральной районной больницы пожаловались на то, что не получили положенных "коронавирусных" выплат за апрель. У водителей, врачей, фельдшеров и медсестер не хватает защитных костюмов. В ситуации в медучреждении будет разбираться прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства.

У медиков скорой помощи в Выгоничах было только два защитных костюма, сообщает "Городской". После каждой смены их стирали, дезинфицировали. Следующей смене иногда приходилось надевать мокрый комбинезон. После жалоб главному врачу на 25 сотрудников скорой помощи выдали 16 одноразовых костюмов.

Сотрудники недовольны начислением выплат за работу с коронавирусными больными. Иногда диагноз "коронавирус" не подтверждается у больных, которым вызывали скорую помощь. Потом выясняется, что заболевают их родственники. Но выплаты были положены только тем медработникам, кто работал с уже официально подтвержденным covid-19.

Брянский губернатор на днях принял решение, что выплаты получат все работники скорой помощи, так как они находятся в особой зоне риска. Но, видимо, об этом еще не знает главный врач Выгоничской больницы. Юрий Мизюк отказался прокомментировать журналистам ситуацию в его больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU