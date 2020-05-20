Брянский суд не разрешил открыть протестантскую церковь после вспышки коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T23:12:06+03:00

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Брянский областной суд не разрешил открыть протестантскую церковь "Пробуждение" после вспышки коронавируса. Религиозную организацию признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Деятельность церкви приостановили на 90 дней.

Защитник общины решил обжаловать решение суда. Но постановление об административном наказании оставили без изменения, а жалобу - без удовлетворения, сообщают на сайте Брянского областного суда.

Напомним, с богослужения в церкви "Пробуждение" в Бежице началась вспышка коронавируса в Брянске. Зараженным оказался один из ее прихожан. В итоге в первые недели заразились около 100 человек. Потом коронавирус стал распространяться дальше.

Прихожане первое время скрывали свои контакты друг с другом. И стали рассказывать, кто еще был на службе в тот день, только после того, как стали тяжело болеть члены общины. Не сообщила о том, что была на этой службе и работница дома-интерната из Сельцо. Она заразила коронавирусом бабушек и дедушек. Трое постояльцев скончались от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU