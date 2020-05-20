В страшном ДТП под Брянском погиб 16-летний парень
В страшном ДТП под Брянском погиб 16-летний парень. Он был пассажиром "девятки". Об этом пишут очевидцы происшествия в социальных сетях. Водителя ВАЗа, тоже совсем молодого человека, увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Смертельная автоавария случилась около пяти часов вечера 20 мая в Шибенце в городе Фокино. На дороге столкнулись "Лада Иск Рей" и ВАЗ-2109. После удара "Лада" врезалась в памятник.
В "Ладе" ехала семья, пишут пользователи. Водитель и пассажиры пострадали, но остались живы.
Официальной информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU