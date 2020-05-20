В Брянске ищут новых родителей для двухлетнего Сережи

20 Май 2020 2020-05-20T17:08:59+03:00

Мальчик сейчас находится в одном из специализированных медицинских учреждений города. Фото: Евгения ГУСЕВА

У малыша есть проблемы со здоровьем

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В Брянске ищут новых родителей для маленького Сережи. Мальчику 2 года и 5 месяцев. Его мама и папа лишены родительских прав.

- У Сережи есть проблемы со здоровьем, - говорят в отделе молодежной политики мэрии. - Он нуждается в особом уходе. Ему нужны терпеливые и заботливые родители.

Мальчик сейчас находится в одном из специализированных медицинских учреждений города.

Если вы хотите взять Сережу в свою семью, позвоните или обратитесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Адрес: улица Октябрьская, дом 103, кабинет 6.

Телефон: 8(4832) 72-21-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU