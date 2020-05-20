В сквере "Литий" в Брянске построят 45-метровый каскадный фонтан

20 Май 2020 2020-05-20T16:15:57+03:00

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В сквере "Литий" в Фокинском районе Брянска построят 45-метровый каскадный фонтан. Он станет центральным элементом общественный территории. Сквер проходит процедуру торгов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В нем предусмотрели место для установки новогодней ели. Строители должны будут оборудовать качественное освещение сквера.

Напомним. сквер "Литий" отремонтируют по программе "Формирование комфортной городской среды". По ней же в Брянске благоустроят еще две территории - это Центральный пляж в Бежице и привокзальную площадь. На ремонт трех территорий выделили 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU