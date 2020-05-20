14 тысяч брянских предпринимателей могут получить МРОТ

20 Май 2020 2020-05-20T13:22:44+03:00

Столько человек официально работают в областях, которые признали пострадавшими

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Почти 14 тысяч брянских индивидуальных предпринимателей и тех, кто на них работает, могут получить пособие в размере минимального размера оплаты труда. По данным регионального оперштаба, примерно столько сотрудников работают в отраслях, признанных пострадавшими от коронавируса. Это авиа- и автоперевозки, кружки и секции, другое негосударственное дополнительное образование, гостиницы, сфера развлечений, туризм, общепит, службы быта, в том числе парикмахерские, частные медцентры, непродовольственные магазины и другие.

Заявление на МРОТ за апрель надо подать до конца мая, а за май — до конца июня.

Консультацию по вопросам получения помощи для ИП можно получить по "горячей линии" центра «Мой бизнес». Списки пострадавших по сферам деятельности читайте здесь.

Телефон "горячей линии": 62-96-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU