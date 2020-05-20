В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 110 человек

20 Май 2020 2020-05-20T11:26:02+03:00

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В Брянской области за день коронавирус диагностировали у 110 человек. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составило 2515.

Большинство новых случаев в Брянске - 40. В Фокино - 11 , а в Клинцах -10.

К счастью, из больниц выписали еще 86 пациентов. Их состояние медики оценивают как стабильное.

К сожалению, стало известно о смерти еще одного коронавирусного больного. Это 89-летний мужчина.

Всего за 24 часа в лабораториях области провели 1193 исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU