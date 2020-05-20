В Брянской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Пожилой мужчина стал 31 жертвой опасной инфекции
В целом в Брянской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 31 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области умер 89-летний мужчина с COVID-19.
По сообщению регионального оперативного штаба, мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями.
Медики приложили все усилия, но спасти его не удалось.
В целом в Брянской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 31 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU