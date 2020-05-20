2020-05-20T11:15:51+03:00
Общество

В Брянской области скончался еще один пациент с коронавирусом

Пожилой мужчина стал 31 жертвой опасной инфекции
Татьяна Александрова
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В целом в Брянской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 31 человек.В целом в Брянской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 31 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области умер 89-летний мужчина с COVID-19.

По сообщению регионального оперативного штаба, мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями.

Медики приложили все усилия, но спасти его не удалось.

В целом в Брянской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 31 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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