Брянцы пожаловались на полосу препятствий на улице Объездной
Пешеходам приходится перепрыгивать через канаву
Фото: "Типичный Брянск"
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Ремонт дороги на улице Объездной в Брянске обернулся для местных жителей трудностями. По словам горожан, они вынуждены пробираться по скользкой глине и грязи, рискуя свалиться в канаву. Есть другой путь - по проезжей части.
Брянцы пожаловались на разруху в соцсетях. Они надеется, что на публикацию обратят внимание коммунальщики.
Ведь для жителей Городища это единственная дорога, связывающая ближайшие улицы с остановкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU