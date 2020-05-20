Студентам БГТУ разрешили не платить за общежитие до 31 мая

20 Май 2020 2020-05-20T08:17:02+03:00

Это касается как бюджетников, так и платников

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Студенты БГТУ не будут платить за общежитие до начала июня. Такое решение принял ректорат университета, сообщили в профкоме вуза.

Расходы возьмет на себя университет.

Причем такие меры касаются как студентов- бюджетников, так и платников, проживающих в обычных комнатах или комнатах повышенной комфортности.

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ИСТОЧНИК KP.RU