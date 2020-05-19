2020-05-19T22:42:55+03:00
Общество

В Брянске два дня будут ловить любителей ездить по "встречке"

Профилактическая операция "Встречная полоса" пройдет 21 и 22 мая
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске полицейские два дня будут пристально следить за лихачами, выезжающими на встречную полосу.

21 и 22 мая правоохранители проведут профилактический рейд "Встречная полоса".

- Автоаварии, связанные с данным нарушением, почти всегда отличаются высокой тяжестью последствий для здоровья, а нередко и гибелью водителей и пассажиров, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима.

К слову, всего с начала года произошло 5 автоаварий из-за выезда на встречную полосу там, где это запрещено. В них 2 человека погибли, 10 - получили различные травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске два дня будут ловить любителей ездить по "встречке"
В Брянске изменится расписание автобуса №106
Лаборанты, технички и буфетчицы брянских больниц получат "коронавирусные" доплаты
В Брянске запустили котельные
В брянских Клинцах завершили ремонт трех улиц
В Брянске стартовал капитальный ремонт стадиона «Спартак»
В Брянске организатор банды похитителей дизтоплива получил четыре года колонии
В Новозыбкове число коек для коронавирусных больных увеличили в 3,5 раза
Работающие брянские пенсионеры могут продлить больничный до 29 мая
Умерла брянская поэтесса и артистка областной филармонии Нина Герова
147 брянских предприятий получили беспроцентный кредит на зарплату
В Брянске на улице Правды оборудовали новое освещение
В Брянске охранная фирма незаконно заработала 3 миллиона рублей
Кто готов построить? Я!
11 июня депутаты назначат выборы брянского губернатора
Брянскстат: жители области месяц могут питаться на 4047 рублей
Брянский коллектив стал лауреатом дистанционных конкурсов мастерства