В Брянске два дня будут ловить любителей ездить по "встречке"
В Брянске полицейские два дня будут пристально следить за лихачами, выезжающими на встречную полосу.
21 и 22 мая правоохранители проведут профилактический рейд "Встречная полоса".
- Автоаварии, связанные с данным нарушением, почти всегда отличаются высокой тяжестью последствий для здоровья, а нередко и гибелью водителей и пассажиров, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима.
К слову, всего с начала года произошло 5 автоаварий из-за выезда на встречную полосу там, где это запрещено. В них 2 человека погибли, 10 - получили различные травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU