В Брянске два дня будут ловить любителей ездить по "встречке"

19 Май 2020 2020-05-19T22:42:55+03:00

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В Брянске полицейские два дня будут пристально следить за лихачами, выезжающими на встречную полосу.

21 и 22 мая правоохранители проведут профилактический рейд "Встречная полоса".

- Автоаварии, связанные с данным нарушением, почти всегда отличаются высокой тяжестью последствий для здоровья, а нередко и гибелью водителей и пассажиров, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима.

К слову, всего с начала года произошло 5 автоаварий из-за выезда на встречную полосу там, где это запрещено. В них 2 человека погибли, 10 - получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU