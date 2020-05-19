Лаборанты, технички и буфетчицы брянских больниц получат "коронавирусные" доплаты
Такое решение принял губернатор Александр Богомаз
Уборщикам, водителям, буфетчицам, кастеляншам, работникам лабораторий выплатят по 20 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Персонал, обеспечивающий жизнедеятельность брянских больниц, также получит прибавки к зарплате. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз.
Сотрудникам медицинских организаций, не вошедшим в перечень работников, получающих федеральные выплаты, но помогающим в работе коронавирусных госпиталей, выплатят областную надбавку.
Уборщикам, водителям, буфетчицам, кастеляншам, работникам лабораторий выдадут по 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU