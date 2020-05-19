Лаборанты, технички и буфетчицы брянских больниц получат "коронавирусные" доплаты

19 Май 2020 2020-05-19T18:48:34+03:00

Уборщикам, водителям, буфетчицам, кастеляншам, работникам лабораторий выплатят по 20 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Персонал, обеспечивающий жизнедеятельность брянских больниц, также получит прибавки к зарплате. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз.

Сотрудникам медицинских организаций, не вошедшим в перечень работников, получающих федеральные выплаты, но помогающим в работе коронавирусных госпиталей, выплатят областную надбавку.

Уборщикам, водителям, буфетчицам, кастеляншам, работникам лабораторий выдадут по 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU