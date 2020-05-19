В Брянске запустили котельные

19 Май 2020 2020-05-19T18:35:54+03:00

Сроки отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Фото: Елена РАКОВА

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19 мая в Брянске возобновили отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.

Первыми тепло получили социальные объекты, в том числе больницы.

В Брянске подачу тепла обеспечивают 318 котельных.

Сроки отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.

По прогнозам синоптиков, потеплеет за окном только ближе к концу недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU