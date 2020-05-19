2020-05-19T18:35:54+03:00
Общество

В Брянске запустили котельные

Подачу тепла наладили в соцучреждениях
Мария Дедкова
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Сроки отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.Сроки отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.Фото: Елена РАКОВА
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19 мая в Брянске возобновили отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.

Первыми тепло получили социальные объекты, в том числе больницы.

В Брянске подачу тепла обеспечивают 318 котельных.

Сроки отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.

По прогнозам синоптиков, потеплеет за окном только ближе к концу недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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