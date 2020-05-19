В Брянске запустили котельные
Подачу тепла наладили в соцучреждениях
Сроки отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.Фото: Елена РАКОВА
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19 мая в Брянске возобновили отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.
Первыми тепло получили социальные объекты, в том числе больницы.
В Брянске подачу тепла обеспечивают 318 котельных.
Сроки отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.
По прогнозам синоптиков, потеплеет за окном только ближе к концу недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU