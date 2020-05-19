2020-05-19T17:30:19+03:00
Общество

Работающие брянские пенсионеры могут продлить больничный до 29 мая

Условия выплат по листкам нетрудоспособности остались прежними
Марина АНТОНОВА
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Работающие брянские пенсионеры могут оформить больничный с 12 по 29 мая. В Брянской области режим самоизоляции так и не отменили. Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Поэтому постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности пока будет действовать до 31 мая.

Условия выплат по листкам нетрудоспособности остались прежними. Если пенсионер нарушит режим самоизоляции, ему придется вернуть всю сумму пособия, сообщают в пресс-службе брянского отделения ФСС.

Данные о работниках старше 65 лет в службу подает работодатель. Сотруднику выписывают больничный, заверенный врачом. Деньги по листку нетрудоспособности придут на счет работника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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