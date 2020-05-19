2020-05-19T17:16:26+03:00
Общество

Умерла брянская поэтесса и артистка областной филармонии Нина Герова

В сентябре этого года ей должно было исполниться 95 лет
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Брянская городская администрация.Фото: Брянская городская администрация.
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На Брянщине 19 мая на 95-м году жизни умерла поэтесса и артистка областной филармонии, супруга композитора Бориса Быкова Нина Григорьевна Герова. Такое сообщение появилось на официальной странице Брянской областной филармонии.

Вместе с мужем композитором Борисом Быковым Нина Герова гастролировала с концертной программой «Брянская улица». Ими было дано свыше тысячи концертов во всех республиках Советского Союза.

Нина Григорьевна — талантливая поэтесса. Совместно с супругом она написала более 30 песен. «Брянские мальчишки», «Ветераны», «Дорога побед», «Без вины», «Ромашковый луг», «Незабудки», «Будьте вежливы», «Милый город», «Памятник в лесу» и многие другие — эти песни были любимы слушателями, отмечались премиями.

В 1981 году Нина Герова вышла на пенсию, но продолжила заниматься любимой работой, многократно выступала перед поклонниками.

— Без Нины Григорьевны невозможно представить историю Брянской областной филармонии, которой она отдала всю свою энергию и феноменальную работоспособность, именно это принесло ей заслуженное признание зрителей, восхищение сотен поклонников в нашем городе и за его пределами, — рассказывают ее коллеги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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