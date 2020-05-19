В Брянске на улице Правды оборудовали новое освещение

19 Май 2020 2020-05-19T16:36:10+03:00

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В Брянске продолжается ремонт улицы Правды. Участок, на котором ведут работы, составляет всего километр - от улицы Урицкого до улицы Социалистической.

-Подрядная организация уже полностью смонтировала новое светодиодное освещение, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также здесь продолжается обустройство тротуара. Эта работа выполнена на 15%.

После этого дорожники будут укладывать новый асфальт и устанавливать дорожные знаки.

Напомним, в этом году в Брянске отремонтируют 20 дорог протяженностью 32 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU