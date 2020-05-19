11 июня депутаты решат вопрос о выборах губернатора Брянской области

19 Май 2020 2020-05-19T15:40:07+03:00

Выборы губернатора Брянской области должны состояться 13 сентября, в Единый день голосования. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот день состоится внеочередное заседании Думы

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11 июня в Брянской области станет известно, состоятся ли в этом году выборы губернатора. Вопрос о назначении голосования включат в повестку внеочередного заседания областной Думы.

Решение о встрече приняли члены Совета регионального парламента.

Напомним, выборы губернатора Брянской области должны состояться 13 сентября, в Единый день голосования.

Однако из-за коронавируса выборы могут и перенести.

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ИСТОЧНИК KP.RU