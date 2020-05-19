11 июня депутаты решат вопрос о выборах губернатора Брянской области
В этот день состоится внеочередное заседании Думы
Выборы губернатора Брянской области должны состояться 13 сентября, в Единый день голосования.Фото: Евгения ГУСЕВА
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11 июня в Брянской области станет известно, состоятся ли в этом году выборы губернатора. Вопрос о назначении голосования включат в повестку внеочередного заседания областной Думы.
Решение о встрече приняли члены Совета регионального парламента.
Напомним, выборы губернатора Брянской области должны состояться 13 сентября, в Единый день голосования.
Однако из-за коронавируса выборы могут и перенести.
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ИСТОЧНИК KP.RU