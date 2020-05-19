Жителя Брянска будут судить за жестокое убийство знакомого

19 Май 2020 2020-05-19T14:18:10+03:00

По версии следствия, в пьяной драке мужчина изрезал потерпевшего ножом

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Житель Брянска отправится под суд за жесткое убийство знакомого. По версии следствия, 34-летний мужчина в пьяном угаре зарезал приятеля.

Трагедия произошла 16 января. Горожанин поссорился с приятелем и семь раз ударил его ножом. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU