Жителя Брянска будут судить за жестокое убийство знакомого
По версии следствия, в пьяной драке мужчина изрезал потерпевшего ножом
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Житель Брянска отправится под суд за жесткое убийство знакомого. По версии следствия, 34-летний мужчина в пьяном угаре зарезал приятеля.
Трагедия произошла 16 января. Горожанин поссорился с приятелем и семь раз ударил его ножом. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.
Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU