В Брянске за нарушения во время режима самоизоляции закрыли обувной магазин и ателье

19 Май 2020 2020-05-19T14:02:26+03:00

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В Брянске 18 мая во время очередного рейда обнаружили предприятия-нарушителей. Так, проверяющие решили закрыть магазин одежды в Клинцах, магазин «Дисконт. Обувь»в Володарском районе Брянска и ателье «Эксклюзив» в Советском районе. Их сотрудники работали без спецпропусков, сообщает оперативный штаб.

Всего же чиновники, сотрудники управления потребительского рынка и полицейские обследовали 762 объекта торговли, общественного питания, бытовых услуг и 4 постоянно действующие ярмарки.

Контролеры составили 9 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, из них 8 — на предприятия, реализующие непродовольственные товары и один протокол — на гражданина, находящегося в магазине без маски.

Кроме того, брянцам без масок и магазинам, где они ходили, выдали 51 уведомление.

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ИСТОЧНИК KP.RU