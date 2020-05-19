Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области за сутки не изменился

19 Май 2020 2020-05-19T13:50:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области за последние сутки не изменился. Он равен 1,29, как и день назад. Это слишком большой показатель даже для первого этапа снятия ограничений.

Чтобы высчитать коэффициент, нужно взять всех заболевших на последние восемь дней. Количество заразившихся за последние четыре дня поделить на количество заболевших в предыдущие четыре дня. Когда он будет меньше единицы, региональные власти будут снимать первые ограничения.

Первое условие для снятия ограничений, а это наличие половины свободных мест в коронавирусых госпиталях, у нас в регионе выполнено.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU