О числе заболевших коронавирусом в Брянской области рассказали на Первом канале
Статистику озвучили в программе "Время"
Изменить размер текста:
О числе заболевших коронавирусом в Брянской области рассказали на Первом канале. Статистику по региону озвучили в понедельник, 18 мая, на программе "Время".
Ведущий Кирилл Клейменов назвал число зараженных в Брянской области за сутки. За вчерашних день заболевание подтвердили у 115 человек. Общее число заболевших коронавирусом составило 2293 пациента.
Во вторник, 19 мая, зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса в регионе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU