19 Май 2020 2020-05-19T12:24:03+03:00

Статистику озвучили в программе "Время"

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О числе заболевших коронавирусом в Брянской области рассказали на Первом канале. Статистику по региону озвучили в понедельник, 18 мая, на программе "Время".

Ведущий Кирилл Клейменов назвал число зараженных в Брянской области за сутки. За вчерашних день заболевание подтвердили у 115 человек. Общее число заболевших коронавирусом составило 2293 пациента.

Во вторник, 19 мая, зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU