В Брянской области подтвердили 112 новых случаев заболевания коронавирусом
В Брянской области 19 мая подтвердили 112 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в регионе составляет 2405 человек.
В Брянске коронавирусом болеют 1107 пациентов, в Сельцо - 117, в Дятьковском районе - 145 человек.
За сутки выздоровели 25 больных. Новых смертей не зафиксировали. Кстати, умерших от covid-19 в регионе не было с 13 мая.
За сутки в Брянской области провели всего 259 тестов. Положительными оказались около половины из них. За прошлый день выполнили больше 1200 исследований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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