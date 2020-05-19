В Брянской области подтвердили 112 новых случаев заболевания коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T12:01:56+03:00

За сутки в Брянской области провели всего 249 тестов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области 19 мая подтвердили 112 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в регионе составляет 2405 человек.

В Брянске коронавирусом болеют 1107 пациентов, в Сельцо - 117, в Дятьковском районе - 145 человек.

За сутки выздоровели 25 больных. Новых смертей не зафиксировали. Кстати, умерших от covid-19 в регионе не было с 13 мая.

За сутки в Брянской области провели всего 259 тестов. Положительными оказались около половины из них. За прошлый день выполнили больше 1200 исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU