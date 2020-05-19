В Стародубе водитель легковушки врезалась в МАЗ
В Стародубе столкнулись «Рено Флюенс» и МАЗ. ДТП произошло в понедельник, 18 мая, около 11 утра, на улице Карла Маркса
По предварительной информации областной ГИБДД, за рулем иномарки находилась 57-летняя женщина. На нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Рябиновой автомобилистка не уступила автомобилю МАЗ, который ехал по главной. Легковушка врезалась в фуру под управлением 41-летенего водителя.
Пострадал 56-летний пассажир «Рено».
- У мужчины – перелом ключицы и ушибы, - говорят в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU