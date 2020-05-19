В Брянской области коронавирусом заразились около 300 медработников

19 Май 2020 2020-05-19T10:42:09+03:00

В Брянской городской больнице, которая не работает с коронавирусными больными, листки нетрудоспособности выдали 15% сотрудников

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В Брянской области около 300 медиков заболели коронавирусом. Об этом сообщают некоторые брянские СМИ.

По словам главного врача городской больницы №1 и депутата областной Думы Константина Воронцова, в медучреждении около 15 процентов сотрудников находится на больничном. Причиной может быть не только коронавирус, медики болеют и другими болезнями.

Вспышка коронавируса в горбольнице случилась после того, как в пульмонологическое отделение попал зараженный пациент. Отделение закрыли на карантин. Заболевали медики и в других отделениях, которые находятся на других этажах главного корпуса. Врачи и медсестры болеют в больнице до сих пор.

Константин Воронцов говорит, что заражения происходят реже, через неделю ситуация может поменяться в лучшую сторону. Кстати, горбольница №1 не работает с больными коронавирусом.

Болели covid-19 медики в сельцовской больнице, областной больнице, детской областной.

Официальные данные о количестве зараженных медиков не публикуют. Не сказал число заболевших медработников и губернатор. По словам главы региона, в Брянской области заражаются коронавирусом люди разных профессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU