В Брянской области коронавирусом заразились около 300 медработников
В Брянской области около 300 медиков заболели коронавирусом. Об этом сообщают некоторые брянские СМИ.
По словам главного врача городской больницы №1 и депутата областной Думы Константина Воронцова, в медучреждении около 15 процентов сотрудников находится на больничном. Причиной может быть не только коронавирус, медики болеют и другими болезнями.
Вспышка коронавируса в горбольнице случилась после того, как в пульмонологическое отделение попал зараженный пациент. Отделение закрыли на карантин. Заболевали медики и в других отделениях, которые находятся на других этажах главного корпуса. Врачи и медсестры болеют в больнице до сих пор.
Константин Воронцов говорит, что заражения происходят реже, через неделю ситуация может поменяться в лучшую сторону. Кстати, горбольница №1 не работает с больными коронавирусом.
Болели covid-19 медики в сельцовской больнице, областной больнице, детской областной.
Официальные данные о количестве зараженных медиков не публикуют. Не сказал число заболевших медработников и губернатор. По словам главы региона, в Брянской области заражаются коронавирусом люди разных профессий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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