В Брянской области возобновят автобусное сообщение с 19 мая
Ограничения решили снять раньше срока
Ранее транспортное сообщение закрыли до 31 мая.Фото: Ольга УМАРОВА
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Со вторника, 19 мая, в Брянской области возобновили межмуниципальные автобусные перевозки. Об этом сообщил региональный департамент промышленности, транспорта и связи.
Такое решение приняли в связи с поэтапным снятием ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
- С 19 мая возобновили режим работы межмуниципальных пригородных маршрутов, - говорят в департаменте. – Их протяженность – до 50 километров.
Мы уже писали, что ранее транспортное сообщение закрыли до 31 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU