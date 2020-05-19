В Брянской области возобновят автобусное сообщение с 19 мая

19 Май 2020 2020-05-19T10:55:59+03:00

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Со вторника, 19 мая, в Брянской области возобновили межмуниципальные автобусные перевозки. Об этом сообщил региональный департамент промышленности, транспорта и связи.

Такое решение приняли в связи с поэтапным снятием ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

- С 19 мая возобновили режим работы межмуниципальных пригородных маршрутов, - говорят в департаменте. – Их протяженность – до 50 километров.

Мы уже писали, что ранее транспортное сообщение закрыли до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU