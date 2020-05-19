2020-05-19T09:32:53+03:00
Общество

В Брянской области начали готовить пляжи к купальному сезону

Всего планируют открыть 45 мест отдыха
Ольга УМАРОВА
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Дно водоемов обследуют водолазы.Дно водоемов обследуют водолазы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Брянские пляжи начали готовить к купальному сезону. Как рассказали в областном МЧС, ожидается, что в нынешних условиях большинство жителей не будут покидать пределы области и после снятия ограничительных мер начнут активно посещать местные водоемы.

Всего в регионе планируют открыть 45 официальных пляжей.

- Их обследование займет пять дней, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Дно водоемов обследуют водолазы.

Принять пляжи должны до 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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