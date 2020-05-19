В Брянской области начали готовить пляжи к купальному сезону
Всего планируют открыть 45 мест отдыха
Дно водоемов обследуют водолазы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
Брянские пляжи начали готовить к купальному сезону. Как рассказали в областном МЧС, ожидается, что в нынешних условиях большинство жителей не будут покидать пределы области и после снятия ограничительных мер начнут активно посещать местные водоемы.
Всего в регионе планируют открыть 45 официальных пляжей.
- Их обследование займет пять дней, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Дно водоемов обследуют водолазы.
Принять пляжи должны до 25 мая.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU