2020-05-18T21:48:31+03:00
Общество

Из-за похолодания в Брянске возобновили отопительный сезон

В первую очередь батареи включат в соцучреждениях
Ольга УМАРОВА
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Первым делом потеплеет в больницах.Первым делом потеплеет в больницах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске снова начался отопительный сезон. Об этом сообщает «ГТРК-Брянск».

Такие меры предприняли из-за резкого похолодания, которое наблюдается последние дни. Первым делом потеплеет в больницах и других социальных учреждениях. После включат батареи в многоквартирных домах.

По данным регионального департамента ТЭК и ЖКХ, в понедельник, 18 мая, свою работу возобновят 20 процентов котельных «Брянсккоммунэнерго».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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