2020-05-18T17:29:16+03:00
Общество

Медики из Брянской городской больницы №1 заразились коронавирусом

На работу не выходят порядка 15 % врачей и медсестер
Максим Рябцев
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К слову, больнице уже происходила вспышка COVID-19. В пульмонологическом отделении оказался коронавирусный пациент.К слову, больнице уже происходила вспышка COVID-19. В пульмонологическом отделении оказался коронавирусный пациент.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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18 мая стало известно, что медики из Брянской городской больницы №1 заразились коронавирусом. Информацию об этом подтвердил главный врач медучреждения Константин Воронцов.

− Положение у нас такое же, как и всех других больницах. Нужно учесть, что здесь не госпиталь, где лечат зараженных коронавирусом, то есть мы работает в общем режиме. Наши доктора, как и весь медицинский персонал, не закрыты от контактов с пациентами. Мы работаем в открытом режиме с их родственниками, ездим в маршрутках, ходим по улицам и так далее. Не исключается возможность заражения в быту, - сказал медик.

По словам главного врача больницы, порядка 15% медперсонала не выходят на работу, так болеют в том числе и коронавирусом, сообщает издание "Брянские новости".

К слову, больнице уже происходила вспышка COVID-19. В пульмонологическом отделении оказался коронавирусный пациент. От него заразились не только другие пациенты, но и медики. После обработки отделение вновь открыли.

Стоит отметить, что такая ситуация отмечается не только в городской больнице №1. Как стало известно "КП", короновирусом заболела одна из медсестер в Брянской областной детской больнице №1. Здесь закрыли на карантин отделение хирургии.

Заболевшие медики были в онкологическом диспансере. Медучреждение также закрывали на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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