В Брянске открыли детский госпиталь для больных коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T17:26:42+03:00

В больнице на улице Советской развернули 70 коек

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В Брянске открыли детский госпиталь для коронавирусных больных. 70 коек для маленьких пациентов и подростков развернули на базе корпуса детской областной больницы на улице Советской. До этого здесь находились кардио-нефрологическое, два психо-неврологических отделения и отделение патологии новорожденных.

Ребят из этих отделений перевели в корпус областной больницы на проспекте Станке Димитрова, сообщает "Брянская губерния".

Резервный корпус будет принимать детей, больных коронавирусом со всей области. Для пациентов будет доступна кислородотерапия, готовы к работе аппараты искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU