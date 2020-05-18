2020-05-18T17:26:42+03:00
Общество

В Брянске открыли детский госпиталь для больных коронавирусом

В больнице на улице Советской развернули 70 коек
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Брянская губерния".Фото: "Брянская губерния".
Изменить размер текста:

В Брянске открыли детский госпиталь для коронавирусных больных. 70 коек для маленьких пациентов и подростков развернули на базе корпуса детской областной больницы на улице Советской. До этого здесь находились кардио-нефрологическое, два психо-неврологических отделения и отделение патологии новорожденных.

Ребят из этих отделений перевели в корпус областной больницы на проспекте Станке Димитрова, сообщает "Брянская губерния".

Резервный корпус будет принимать детей, больных коронавирусом со всей области. Для пациентов будет доступна кислородотерапия, готовы к работе аппараты искусственной вентиляции легких.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске завершили расследование уголовного дела организатора убийства 57-летнего мужчины
Медики из Брянской городской больницы №1 заразились коронавирусом
В Брянске открыли детский госпиталь для больных коронавирусом
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
В Брянске к концу мая планируют на треть выполнить ремонт дорог
В Брянске в этом году высадят около 250 тысяч цветов
Жители Брянской области отдали телефонным мошенникам больше 2 млн рублей
20 и 21 мая изменится маршрут электрички Брянск - Унеча
В Брянске за неделю продезинфицировали 100 улиц
В Брянске могут установить более современные остановки
В Брянске закрыли вход в полуразрушенное историческое здание
В Брянской области стало меньше малолетних преступников
В Брянске за нарушение режима самоизоляции закрыли парикмахерскую
Перевозчики отходов обнаружили в Брянске места темной силы
В Брянской области клещи покусали 123 человека
В Брянске к ремонту круглого сквера не допустили одного подрядчика
БМЗ перешел на единую инженерную платформу компании Трансмашхолдинг
Брянские велосипедисты потушили лесной пожар