2020-05-18T15:49:33+03:00
Происшествия

Жители Брянской области отдали телефонным мошенникам больше 2 млн рублей

В полицию подали 35 заявлений
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Чаще всего злоумышленники представляются работниками банковской сферы.Чаще всего злоумышленники представляются работниками банковской сферы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области за прошедшие семь дней телефонные мошенники обманули жителей на 2 миллиона 388 тысяч рублей. В полицию подали 35 заявлений. Чаще всего злоумышленники представляются работниками банковской сферы и просят сообщить данные банковской карты и сумму на счету.

Так, своих сбережений лишилась 47-летняя жительница Дятьковского района, которая сообщила мошеннику свои банковские реквизиты, а также установила на собственный компьютер вредоносную программу удаленного доступа. Не устояла перед уловками злоумышленников и 61-летняя жительница Бежицкого района. Она вступила в переписку с человеком, взломавшим страницу ее родственницы в социальной сети. Результатом этого стала потеря денег с банковского счета.

Кроме этого, на удочку преступников попалась жительница Брянского района, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Молодая женщина хотела приобрести швейную машинку и обратилась на специализированный сайт в сети интернет. Другой жертвой мошенников стала жительница Клинцовского района, которая ради снятия порчи перевела свои средства в неизвестном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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