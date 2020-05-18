20 и 21 мая изменится маршрут электрички Брянск - Унеча
Поезда проследуют по укороченному пути
Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Электричка Брянск – Унеча проследует по укороченному маршруту 20 и 21 мая. Причиной в изменении маршрута стал плановый ремонт на перегоне Пильшино – Выгоничи, сообщают в пресс-службе МЖД.
Так, поезда Брянск – Унеча (отправлением в 8.59) и Унеча – Брянск (отправлением в 11.58) не будут курсировать на участке Выгоничи – Унеча.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.
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ИСТОЧНИК KP.RU