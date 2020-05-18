2020-05-18T15:07:07+03:00
Общество

В Брянске за неделю продезинфицировали 100 улиц

Обработку дорог пообещали продолжить
Мария Дедкова
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Обработку дорог, тротуаров, скверов проводят с применением гипохлорита натрия и использованием моющих средств.Обработку дорог, тротуаров, скверов проводят с применением гипохлорита натрия и использованием моющих средств.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске за неделю, с 11 по 17 мая, продезинфицировали 100 улиц. Обработку осуществляли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Обработку дорог, тротуаров, скверов проводят с применением гипохлорита натрия и использованием моющих средств.

- Особое внимание уделяется обеззараживанию территорий, прилегающих к городским больницам, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На прошедшей неделе дорожники провели дезинфекцию проездов и дворовых территорий больниц №№1, 2, 4, а также областной, детской областной и инфекционных больниц.

На этой неделе обработку продолжат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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