В Брянске за неделю продезинфицировали 100 улиц

18 Май 2020 2020-05-18T15:07:07+03:00

Обработку дорог, тротуаров, скверов проводят с применением гипохлорита натрия и использованием моющих средств. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске за неделю, с 11 по 17 мая, продезинфицировали 100 улиц. Обработку осуществляли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Обработку дорог, тротуаров, скверов проводят с применением гипохлорита натрия и использованием моющих средств.

- Особое внимание уделяется обеззараживанию территорий, прилегающих к городским больницам, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На прошедшей неделе дорожники провели дезинфекцию проездов и дворовых территорий больниц №№1, 2, 4, а также областной, детской областной и инфекционных больниц.

На этой неделе обработку продолжат.

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ИСТОЧНИК KP.RU