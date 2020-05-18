В Брянске за неделю продезинфицировали 100 улиц
В Брянске за неделю, с 11 по 17 мая, продезинфицировали 100 улиц. Обработку осуществляли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Обработку дорог, тротуаров, скверов проводят с применением гипохлорита натрия и использованием моющих средств.
- Особое внимание уделяется обеззараживанию территорий, прилегающих к городским больницам, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На прошедшей неделе дорожники провели дезинфекцию проездов и дворовых территорий больниц №№1, 2, 4, а также областной, детской областной и инфекционных больниц.
На этой неделе обработку продолжат.
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ИСТОЧНИК KP.RU