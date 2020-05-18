В Брянской области стало меньше малолетних преступников

18 Май 2020 2020-05-18T14:03:03+03:00

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В Брянской области за четыре месяца 2020 года несовершеннолетние совершили 80 преступлений, что на 13% меньше, чем год назад. Снизилось и общее число малолетних правонарушителей: с 84 до 64 человек.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, 27 человек действовали в составе группы по предварительному сговору, шесть находились в состоянии алкогольного опьянения, девять подростков пошли на повторное преступление. Большинство из них — учащиеся школ и техникумов.

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ИСТОЧНИК KP.RU