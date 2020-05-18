2020-05-18T13:23:51+03:00
Общество

В Брянской области клещи покусали 123 человека

С начала года зарегистрировали шесть случаев заболеванием болезнью Лайма
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В течение 2019 года было зарегистрировано 1954 обращения по поводу укусов клещей.В течение 2019 года было зарегистрировано 1954 обращения по поводу укусов клещей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К середине мая в брянские больницы с жалобами на укусы клещей обратилось 123 человека, в том числе 40 детей. За четыре месяца 2020 года зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом.

По сообщению брянского регионального управления Роспотребнадзора, ежегодно на Брянщине диагностируется клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Болезнь поражает сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, суставы. В течение 2019 года было зарегистрировано 1954 обращения по поводу укусов клещей. Болезнь Лайма была выявлена у 80 пациентов, что почти в два раза больше 2018 года.

Наибольшее число инфицированных проживает на территории Брянска, Новозыбковского и Брянского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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