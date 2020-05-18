БМЗ перешел на единую инженерную платформу компании Трансмашхолдинг

18 Май 2020 2020-05-18T12:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») новым шагом в повышении цифровизации производственных процессов стал переход на единую инженерную платформу компании Трансмашхолдинг. БМЗ стал пятым заводом холдинга, которое перевело данные из локальной информационной системы предприятия в единое информационное пространство предприятий ТМХ.

Единая инженерная платформа (ЕИП) компании Трансмашхолдинг представляет собой информационное пространство, объединившее данные по цифровым моделям изделий всех предприятий холдинга. Ее внедрение позволяет координировать деятельность по проектированию изделий и постановке на производство, контролю качества продукции на каждом из заводов и на уровне холдинга в целом.

Важные преимущества единой инженерной платформы ТМХ – это возможность построения новых, единых для предприятий Трансмашхолдинга базовых принципов конструкторско-технологической подготовки производства, обмен опытом между предприятиями ТМХ по вопросам конструкторской и технологической документации в электронном виде, сокращение времени поиска необходимой информации об изделиях в электронной системе. Это обеспечивает существенное сокращение сроков создания изделий, повышение качества, снижение затрат на весь жизненный цикл.

Фото: БМЗ.

Начальник бюро систем автоматизированного проектирования управления информационных технологий БМЗ Елена Булычева отмечает:

–– В системе ЕИП можно оперативно в режиме онлайн отследить изменения в конструкторской и технологической документации, ход ее согласования: на каком этапе оно находится, выполняются ли сроки исполнения и утверждения документа. Направляясь в цех, технологу не нужно нести с собой десятки громоздких чертежей или искать их в архиве. Всё находится в быстром доступе на мобильном или стационарном устройстве непосредственно на производственной площадке.

К единой инженерной платформе подключились конструкторские, технологические и производственные подразделения БМЗ. Важно, что у сотрудников БМЗ появилась возможность оперативно получать в режиме онлайн необходимую документацию от других предприятий холдинга, подключённых к платформе.

Брянский машиностроительный завод с середины апреля возобновил работу в полном объеме с соблюдением всех рекомендованных органами государственной власти мер по предотвращению распространения инфекции. Предприятие продолжает реализацию инвестиционных программ, проектов по совершенствованию единого информационного пространства и развитию персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU