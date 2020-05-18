В Брянской области увеличился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса. На 18 мая он равен 1,29.
Это значит, что в регионе пока не будут снимать ограничительные меры.
Коэффициент распространения инфекции - один из главных показателей готовности региона к выходу из режима самоизоляции. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня.
Перейти к первому этапу снятия ограничений можно после снижения коэффициента до показателя 0,81 - 1,00.
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ИСТОЧНИК KP.RU