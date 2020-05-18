В Брянской области увеличился коэффициент распространения коронавируса

18 Май 2020 2020-05-18T11:19:40+03:00

Перейти к первому этапу снятия ограничений можно после снижения коэффициента до показателя 0,81 - 1,00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорить о снятии ограничений пока не приходится

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В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса. На 18 мая он равен 1,29.

Это значит, что в регионе пока не будут снимать ограничительные меры.

Коэффициент распространения инфекции - один из главных показателей готовности региона к выходу из режима самоизоляции. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня.

Перейти к первому этапу снятия ограничений можно после снижения коэффициента до показателя 0,81 - 1,00.

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ИСТОЧНИК KP.RU