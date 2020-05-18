Подробности ДТП в Супоневе: пострадала 37-летняя автомобилистка
Стали известны подробности ДТП в селе Супонево. Автоавария произошла около 14.20 на 16-м километре объездной автодороги.
По предварительной информации, 37-летняя автомобилистка за рулем "Хендай" ехала со стороны Орла в сторону развязки с автодорогой "Брянск-Новозыбков", сообщают в областной Госавтоинспекции.
Во время разворота водитель столкнулась с автомобилем "Фольксваген" под управлением 50-летнего водителя, который двигался сзади в попутном направлении.
В ДТП пострадала автомобилистка. Женщину с диагнозом "ушиб головного мозга, мозговое кровоизлияние, ушибленная рана лица" госпитализировали. По факту автоаварии полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU