Подробности ДТП в Супоневе: пострадала 37-летняя автомобилистка

18 Май 2020 2020-05-18T10:39:04+03:00

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Стали известны подробности ДТП в селе Супонево. Автоавария произошла около 14.20 на 16-м километре объездной автодороги.

По предварительной информации, 37-летняя автомобилистка за рулем "Хендай" ехала со стороны Орла в сторону развязки с автодорогой "Брянск-Новозыбков", сообщают в областной Госавтоинспекции.

Во время разворота водитель столкнулась с автомобилем "Фольксваген" под управлением 50-летнего водителя, который двигался сзади в попутном направлении.

В ДТП пострадала автомобилистка. Женщину с диагнозом "ушиб головного мозга, мозговое кровоизлияние, ушибленная рана лица" госпитализировали. По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU