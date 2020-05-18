При пожаре в Трубчевском районе погибла женщина

18 Май 2020 2020-05-18T10:09:29+03:00

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В деревне Филиповичи, что в Трубчевском районе, утром 18 мая произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Трубчевской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.58.

К месту вызова выехали пожарные расчеты. На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом по всей площади.

За 50 минут удалось потушить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

К сожалению, трагедии избежать не удалось, как стало известно, в огне погибла женщина. Предположительно, хозяйка дома.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU