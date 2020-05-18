В Брянске нашли потерявшуюся пенсионерку
В Брянске нашли потерявшуюся 72-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина страдает потерей памяти.
Женщина оказалась в приемном покое Брянской городской больницы №1. Она смогла назвать только свое имя.
- Вскоре установили личность пенсионерки, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Жительница Брянска находилась в розыске как без вести пропавшая. Пенсионерка заблудилась и перепутала адрес своего проживания.
Женщину осмотрели медики. В больницу приехали родственники. Они забрали ее домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU