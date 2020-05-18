В Фокинском районе Брянска во время драки повредили машину

18 Май 2020 2020-05-18T08:27:30+03:00

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В Брянске во время драки повредили автомобиль. Инцидент произошел около часа ночи в воскресенье, 17 мая, во дворе дома №77А на улице Олега Кошевого в Фокинском районе.

Владелец "Лады Ларгус" нашел запись с видеокамеры. По его словам, лица участников потасовки хорошо видны на ней. Но он не хотел бы обращаться в полицию. Поэтому просит найти его и разобраться в ситуации.

В драке участвовало четыре человека. Машину повредили две из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU