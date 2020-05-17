В Брянской области коронавирус победили еще 92 человека
Общее число выздоровших от COVID-19 составило 1001
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В Брянской области короновирус сумели победить еще 92 человека. Теперь число выздоровевших от COVID-19 на 17 мая 2020 года составило 1001 человек.
Брянцам предстоит соблюдать режим самоизоляции и выполнять предписания врачей.
К слову, в стране число выздоровевших превысило 67 тысяч человек. За сутки диагноз сняли у 4207 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU