В Брянской области выявили 98 новых случаев коронавируса
Списки людей с подтвержденным коронавирусом в Брянской области за минувшие сутки пополнили еще 98 человек. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составило 2178. Такие данные на 17 мая 2020 года приводит региональный оперативный штаб.
Летальных исходов области за последние 24 часа не зарегистрировали. Таким образом всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции на Брянщине скончались 30 человек.
Из больниц за день выписали больше 90 человек, а за все время - уже больше 1000.
Общее число тестов на коронавирус на территории региона превысило 28 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU