В Брянской области выявили 98 новых случаев коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T11:13:22+03:00

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Списки людей с подтвержденным коронавирусом в Брянской области за минувшие сутки пополнили еще 98 человек. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составило 2178. Такие данные на 17 мая 2020 года приводит региональный оперативный штаб.

Летальных исходов области за последние 24 часа не зарегистрировали. Таким образом всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции на Брянщине скончались 30 человек.

Из больниц за день выписали больше 90 человек, а за все время - уже больше 1000.

Общее число тестов на коронавирус на территории региона превысило 28 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU