2020-05-17T10:17:46+03:00
Происшествия

Во время пожара в многоэтажке в Брянске эвакуировали семь человек

К счастью, никто не пострадал
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске произошел пожар в многоэтажке на улице Лермонова. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.23 в воскресенье, 17 мая.

К месту вызова выехали четыре автоцистерны и автолестница. Оказалось, загорелась входная дверь в квартиру на пятом этаже многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

За 20 минут огонь потушили.

Пожарные эвакуировали семь человек. Поэтому никто не пострадал.

Что стало причиной пожара, выяснят эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дятькове сняли на видео погоню полицейских за мужчиной без маски
В Брянской области выявили 98 новых случаев коронавируса
Во время пожара в многоэтажке в Брянске эвакуировали семь человек
В Брянске легковушка протаранила забор жилого дома
В Брянской области за день выявили 285 нарушителей масочного режима
Брянские полицейские патрулируют Ходаринское озеро
Фотоловушки помогли узнать места обитания рысей в Брянской области
Твори добро другим во благо
Брянская область приняла «Эстафету Победы»
В Брянске возводят спорткомплекс с бассейном на улице Нахимова
Брянские медики получили спецвыплаты за борьбу с коронавирусом
Оперштаб Брянской области обновил данные о заболеваемости коронавирусом
За сутки коронавирусом заразились еще 85 жителей Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз: "Коронавирус подчеркнул нехватку молодых врачей"
При пожаре в Клетнянском районе пострадал 63-летний мужчина
Солистка Брянской областной филармонии завоевала гран-при в международном конкурсе
В Брянской области 1137 человек скончались от СПИДа
В Брянске полицейские силой вывели из маршрутки женщину без маски
В Клинцах капитально отремонтируют городской ЗАГС
Борис Пайкин поддержал огородников Брянщины
Капремонт стадиона в Фокинском районе Брянска начнут на следующей неделе
Бывший брянский полицейский «повесил» статью на невиновного
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах» через ВТБ-Онлайн
В Суражском районе бригада рабочих украла шифер с сельской школы
В Брянске ночью перекроют дорогу на улице Бурова
ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции»