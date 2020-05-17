Во время пожара в многоэтажке в Брянске эвакуировали семь человек

17 Май 2020 2020-05-17T10:17:46+03:00

К счастью, никто не пострадал

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В Брянске произошел пожар в многоэтажке на улице Лермонова. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.23 в воскресенье, 17 мая.

К месту вызова выехали четыре автоцистерны и автолестница. Оказалось, загорелась входная дверь в квартиру на пятом этаже многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

За 20 минут огонь потушили.

Пожарные эвакуировали семь человек. Поэтому никто не пострадал.

Что стало причиной пожара, выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU