В Брянске легковушка протаранила забор жилого дома
Фото: "Типичный Брянск"
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В Брянске легковой автомобиль врезался в забор жилого дома. ДТП произошло 16 мая на пересечении улиц Менжинского и Уральской.
Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. На место автоаварии выехала машина скорой помощи.
По словам горожан, автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Что стало причиной ДТП, будут выяснять сотрудники полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU