В Брянске легковушка протаранила забор жилого дома

17 Май 2020 2020-05-17T09:55:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске легковой автомобиль врезался в забор жилого дома. ДТП произошло 16 мая на пересечении улиц Менжинского и Уральской.

Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. На место автоаварии выехала машина скорой помощи.

По словам горожан, автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Что стало причиной ДТП, будут выяснять сотрудники полиции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU